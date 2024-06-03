"Ролан Гаррос – 2024": расписание матчей на 3 июня. На корты выйдут Елена Рыбакина и Амир Омарханов
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Сильнейшая теннисистка страны Елена Рыбакина (№4 WTA) проведет матч четвертого круга в женском одиночном разряде против украинки Элины Свитолиной (№19 WTA). Матч начнется в 14:00 по времени Астаны. Игра пройдет первым запуском на центральном корте имени Филиппа Шатрие.
Юный казахстанский теннисист Амир Омарханов проведет два матча. Сначала в первом круге одиночного разряда он встретится с испанцем Рафаэлем Джодаром (четвертым запуском на восьмом корте). А затем сыграет в стартовом раунде парного турнира в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско (шестым запуском на 11-м корте).
Roland Garros. Понедельник, 3 июня 2024 года
Корт Philippe-Chatrier. Начало в 14:00 (по времени Астаны)
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Элина Свитолина (Украина, 15)
Далее Эмма Наварро (США, 22) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Не ранее 19:00 Новак Джокович (Сербия, 1) – Франциско Черундоло (Аргентина, 23)
Не ранее 23:15 Александр Зверев (Германия, 4) – Хольгер Руне (Дания, 13)
Корт Suzanne-Lenglen. Начало в 14:00
Элина Аванесян (Россия) – Жасмине Паолини (Италия, 12)
Далее Алекс Де Минаур (Австралия, 11) – Даниил Медведев (Россия, 5)
Далее Варвара Грачёва (Франция) – Мирра Андреева (Россия)
Далее Тэйлор Фритц (США, 12) – Каспер Рууд (Норвегия, 7)
Court Simonne-Mathieu. Начало в 14:00
Грегуар Баррере и Люка Пуйе (Франция, WC) – Раджив Рам и Джо Сэлисбери (США/Великобритания, 3)
Далее Кори Гауфф и Катержина Синякова (США/Чехия, 5) – Мириам Колодзьежова и Анна Шишкова (Чехия)
Далее Амина Аншба и Анастасия Детюч (Россия/Чехия) – Людмила Киченок и Елена Остапенко (Украина/Латвия, 6)
Далее Дезайр Кравчик и Нил Скупски (США/Великобритания, 4) – Хизер Уотсон и Джо Сэлисбери (Великобритания)
Далее Барбора Крейчикова и Йоран Флиген (Чехия/Бельгия) – Ульрикке Эйкери и Максимо Гонсалес (Норвегия/Аргентина)
Корт №14. Начало в 14:00
Каролин Долхайд и Дезайр Кравчик (США, 8) – Анастасия Потапова и Яна Сизикова (Россия)
Далее Гильяна Олмос и Александра Панова (Мексика/Россия) – Барбора Крейчикова и Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 4)
Далее Иван Додиг и Остин Крайчек (Хорватия/США, 4) – Петрос и Стефанос Циципасы (Греция)
Далее Эрин Рутлиф и Майкл Винус (Новая Зеландия, 6) – Клара Бюрель и Уго Гастон (Франция, WC)
Далее Николь Меликар и Джон Пирс (США/Австралия) – Мию Като и Тим Пютц (Япония/Германия)
Корт №7. Начало в 14:00
Томаш Махач и Чжан Чжичжэнь (Чехия/Китай) – Робин Хаазе и Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
Далее Макс Пёрселл и Джордан Томпсон (Австралия) – Симоне Болелли и Андреа Вавассори (Италия, 11)
Далее Шрирамбалай Нараянасвами и Мигель-Анхель Рейес-Варела (Индия/Мексика) – Рохан Бопанна и Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 2)
Далее Гвидо Андреоцци и Ринки Хиджиката (Аргентина/Австралия) – Мануэль Гинар и Грегуар Жак (Франция)
Далее Людмила Самсонова и Андреа Вавассори (Россия/Италия) – Се Су-Вей и Ян Желински (Тайвань/Польша, 7)
Корт №6. Начало в 14:00
Марта Костюк и Елена Габриэла Рузе (Украина/Румыния) – Мари Бузкова и Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания, 7)
Не ранее 15:30 Марсель Гранольерс и Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 1) – Уго Нис и Ян Желински (Монако/Польша, 15)
Далее Ван Сю и Юань Юэ (Китай) – Николь Меликар и Эллен Перес (США/Австралия, 2)
Далее Ена Шибахара и Натаниэль Лэммонс (Япония/США) – Паула Бадоса и Стефанос Циципас (Испания/Греция, WC)
Далее Эллен Перес и Мэттью Эбден (Австралия, 1) – Людмила Киченок и Мате Павич (Украина/Хорватия)
Корт №4. Начало в 15:30
Лейла Фернандес и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 9) – Эри Ходзуми и Макото Ниномия (Япония)
Далее Харри Хелиоваара и Генри Паттен (Финляндия/Великобритания) – Сандер Жилле и Йоран Флиген (Бельгия, 10)
Далее Эйша Мухаммад и Ариэль Бехар (США/Уругвай) – Чжан Шуай и Марсело Аревало (Китай/Сальвадор)
Корт №5. Не ранее 15:30
Марсело Аревало и Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 9) – Кевин Кравьец и Тим Пютц (Германия, 6)
Ранее был представлен обзор матчей с участием наших игроков в восьмой игровой день "Ролан Гаррос" (2 июня).