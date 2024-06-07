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"Ролан Гаррос-2024": расписание матчей на 7 июня. Казахстанский юниор Амир Омарханов сыграет в полуфинале

&quot;Ролан Гаррос – 2024&quot;: расписание матчей на 7 июня. Фото: KTF
Пятница, 7 июня – тринадцатый игровой день Открытого чемпионата Франции. В рамках парного разряда среди юниоров на корт выйдет казахстанский теннисист Амир Омарханов, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско в полуфинале сыграют против серьезных соперников, которые получили первый номер посева на "Ролан Гаррос" – Николай Будков Кайер (Норвегия) / Джоэл Шверцлер (Австрия). Игра пройдет на корте №14 третьим запуском.

Roland Garros. Пятница, 7 июня 2024 года

Court Philippe-Chatrier. Не ранее 17:30 (по времени Астаны)

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Янник Синнер (Италия, 2)

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Не ранее 20:30 Каспер Рууд (Норвегия, 7) – Александр Зверев (Германия, 4)

Court Simonne-Mathieu. Не ранее 15:00

Марсель Гранольерс/ Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 1) – Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 9)﻿

Далее Сара Эррани/Жасмине Паолини (Италия, 11) – Марта Костюк/Елена Габриэла Рузе (Украина/Румыния)﻿

Далее Каролин Долхайд/Дезайр Кравчик (США, 8) – Кори Гауфф и Катержина Синякова (США/Чехия, 5)﻿

Ранее в четвертьфинале "Ролан Гаррос" Амир Омарханов и Тимофей Дерепаско обыграли Лука Преда (Румыния) / Томас Фарел (Франция).

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