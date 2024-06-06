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Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер увлекся новым видом спорта

Роджер Федерер увлекся новым видом спорта Фото: wimbledon.com
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер был замечен за игрой в гольф. 42-летний спортсмен поделился кадрами с тренировки в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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"Пытаюсь подобрать себе новое хобби. Пожелайте мне удачи. Может, есть какие-нибудь советы?", – написал швейцарец в своем аккаунте в соцсетях.

Федерер ушел из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера – 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провел в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернется в тур и тем более на турниры "Большого шлема".

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