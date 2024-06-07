Драмой завершился для Казахстана полуфинал "Ролан Гаррос" среди юниоров

Казахстанский Амир Омарханов в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско 7 июня не смог выйти в финал юношеского турнира "Ролан Гаррос" в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале пара сыграла с серьезными соперниками, которые получили первый номер посева на "Ролан Гаррос", – Николаем Будковым Кайером (Норвегия) / Джоэлем Шверцлером (Австрия).

Игра завершилась поражением для казахстанца и россиянина в трех сетах: 6:4, 2:6, 9:11.

Ранее сообщалось, что казахстанец Амир Омарханов в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско в четвертьфинале юниорского чемпионата Франции обыграли третьих сеяных соревнования Томаса Фуреля (Франция) и Луку Преда (Румыния) со счетом 6:4, 4:6, 12:10.

