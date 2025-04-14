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Все о теннисе

Определился соперник Бублика по первому кругу турнира АТР-500 в Германии

Определился соперник Бублика по первому кругу турнира АТР-500 в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 11:04 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Мюнхене (Германия) стартовал турнир серии АТР-500 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в основную сетку состязаний через квалификацию, сообщает Zakon.kz.

В финале отборочного раунда 76-й номер мирового рейтинга обыграл представителя Германии Диего Дедура-Паломеру (546-й номер рейтинга) со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Бублик выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В основной сетке турнира Александр Бублик сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом (50-й номер рейтинга).

Ранее был представлен видеообзор финального матча "Мастерса" в Монте-Карло.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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