Видео: все первые ракетки мира в мужском одиночном разряде

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала видео в честь новой первой ракетки мира – итальянского теннисиста Янника Синнера. В видеоподборку вошли все игроки, который становились лидерами мужского одиночного разряда в разные годы, сообщает Zakon.kz.

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Итальянский теннисист Янник Синнер возглавил мировой рейтинг 10 июня 2024 года. Синнер стал 29-м по счету игроком, которому удалось забраться на вершину рейтинга и первым итальянцем в истории, возглавившим рейтинг ATP.





Чаще всего на первой строчке табели о рангах оказывались представители США (шесть раз), Испании (четыре), Австралии, Швеции и России (по три раза).

Дольше всех статусом лучшего теннисиста планеты обладал Новак Джокович. Он был первой ракеткой мира 428 недель. На втором месте Роджер Федерер с 310 неделями, а на третьем – Пит Сампрас с 286 неделями.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

При этом наибольшее количество недель на вершине рейтинга подряд провел Федерер (237 недель). Следом идут Джимми Коннорс (160 недель) и Иван Лендл (157 недель).

Welcome to the World No. 1 club, Jannik 🌎 🥇



Italy's @janniksin becomes the 29th man to reach the summit of the world rankings! pic.twitter.com/4JbM4zX7t2 — Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2024

Янник Синнер не смог завоевать титул на Открытом чемпионате Франции, который завершился на прошлой неделе. В полуфинале победитель Australian Open – 2024 проиграл Карлосу Алькарасу, будущему триумфатору Парижа. Однако по итогам турнира итальянский теннисист впервые в карьере возглавил рейтинг ATP. Это случилось в том числе и потому, что 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович, теперь уже бывшая первая ракетка мира, из-за травмы не вышел на четвертьфинал.



Mind the carrots 🥕🏎️



Your new Top 3:



1. Jannik Sinner 🇮🇹

2. Carlos Alcaraz 🇪🇸

3. Novak Djokovic 🇷🇸 pic.twitter.com/gVTLKanm4r — Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2024

Ранее определился первый соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика на турнире АТР-250 в Германии.