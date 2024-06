Видео: все первые ракетки мира в мужском одиночном разряде

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Итальянский теннисист Янник Синнер возглавил мировой рейтинг 10 июня 2024 года. Синнер стал 29-м по счету игроком, которому удалось забраться на вершину рейтинга и первым итальянцем в истории, возглавившим рейтинг ATP.

Чаще всего на первой строчке табели о рангах оказывались представители США (шесть раз), Испании (четыре), Австралии, Швеции и России (по три раза).

Дольше всех статусом лучшего теннисиста планеты обладал Новак Джокович. Он был первой ракеткой мира 428 недель. На втором месте Роджер Федерер с 310 неделями, а на третьем – Пит Сампрас с 286 неделями.

При этом наибольшее количество недель на вершине рейтинга подряд провел Федерер (237 недель). Следом идут Джимми Коннорс (160 недель) и Иван Лендл (157 недель).

Welcome to the World No. 1 club, Jannik 🌎 🥇



Italy's @janniksin becomes the 29th man to reach the summit of the world rankings! pic.twitter.com/4JbM4zX7t2