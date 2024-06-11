Видео: все первые ракетки мира в мужском одиночном разряде
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Итальянский теннисист Янник Синнер возглавил мировой рейтинг 10 июня 2024 года. Синнер стал 29-м по счету игроком, которому удалось забраться на вершину рейтинга и первым итальянцем в истории, возглавившим рейтинг ATP.
Чаще всего на первой строчке табели о рангах оказывались представители США (шесть раз), Испании (четыре), Австралии, Швеции и России (по три раза).
Дольше всех статусом лучшего теннисиста планеты обладал Новак Джокович. Он был первой ракеткой мира 428 недель. На втором месте Роджер Федерер с 310 неделями, а на третьем – Пит Сампрас с 286 неделями.
При этом наибольшее количество недель на вершине рейтинга подряд провел Федерер (237 недель). Следом идут Джимми Коннорс (160 недель) и Иван Лендл (157 недель).
Welcome to the World No. 1 club, Jannik 🌎 🥇— Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2024
Italy's @janniksin becomes the 29th man to reach the summit of the world rankings! pic.twitter.com/4JbM4zX7t2
Янник Синнер не смог завоевать титул на Открытом чемпионате Франции, который завершился на прошлой неделе. В полуфинале победитель Australian Open – 2024 проиграл Карлосу Алькарасу, будущему триумфатору Парижа. Однако по итогам турнира итальянский теннисист впервые в карьере возглавил рейтинг ATP. Это случилось в том числе и потому, что 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович, теперь уже бывшая первая ракетка мира, из-за травмы не вышел на четвертьфинал.
Mind the carrots 🥕🏎️— Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2024
Your new Top 3:
1. Jannik Sinner 🇮🇹
2. Carlos Alcaraz 🇪🇸
3. Novak Djokovic 🇷🇸 pic.twitter.com/gVTLKanm4r
Ранее определился первый соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика на турнире АТР-250 в Германии.