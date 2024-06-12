Бейбит Жукаев не смог выйти во второй круг турнира в Великобритании

В Ноттингеме (Великобритания) стартовал турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Бейбит Жукаев (193 АТР) уступил спортсмену из ЮАР Ллойду Харрису (98 АТР) со счетом 6:4, 6:7, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. За это время казахстанец оформил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Также на турнире в Ноттингеме выступит еще один наш игрок – Михаил Кукушкин (135 АТР). В первом раунде он сыграет с Патриком Кипсоном (141 АТР).

Ранее определился первый соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика на турнире АТР-250 в Германии.