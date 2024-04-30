Бейбит Жукаев успешно стартовал на турнире в Китае

В Гуанчжоу (Китай) стартовал турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Жукаев одержал победу над теннисистом из Беларуси Егором Герасимовым со счетом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. За это время Жукаев выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде казахстанец сыграет с местным спортсменом Ригелем Те (№477 АТР).

Также казахстанский теннисист на этом турнире выступит в парном разряде вместе с россиянином Алибеком Качмазовым.

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