Бейбит Жукаев успешно стартовал на турнире в Китае
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В стартовой игре Жукаев одержал победу над теннисистом из Беларуси Егором Герасимовым со счетом 6:1, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. За это время Жукаев выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде казахстанец сыграет с местным спортсменом Ригелем Те (№477 АТР).
Также казахстанский теннисист на этом турнире выступит в парном разряде вместе с россиянином Алибеком Качмазовым.
Ранее лидер мужской сборной страны Александр Бублик сотворил сенсацию на "Мастерсе" в Мадриде.