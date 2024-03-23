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Представлен официальный постер Уимблдона 2024 года

Представлен официальный постер Уимблдона 2024 года Фото: wimbledon.com
Пресс-служба турнира "Большого шлема" в Великобритании представила официальный постер Уимблдона 2024 года, который пройдет в Лондоне с 1 по 14 июля, сообщает Zakon.kz.

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В 2024 году Открытый чемпионат Великобритании перенесен на начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

"Официальный постер турнира посвящен двум его культовым трофеям, воплощенным в рисунке с помощью ярких цветов и переплетенным с символами, ассоциирующимися с Уимблдоном. Каждый элемент отдает дань уважения богатому наследию турнира и его давним традициям", – пишет пресс-служба Уимблдона.

Автором постера выступила британский графический дизайнер Белла Грейс. Согласно заявлению пресс-службы, она изобразила на рисунке 14 элементов, связанных с турниром, – по числу дней его проведения.

В 2022 году чемпионкой в женском одиночном разряде Уимблдона стала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. В финале наша спортсменка выиграла у Онс Жабер из Туниса (3:6, 6:2, 6:2). 

Ранее стало известно, что казахстанский теннисист Тимофей Скатов не смог выйти в финал "Челленджера" в Хорватии. 

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