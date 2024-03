Представлен официальный постер Уимблдона 2024 года

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

В 2024 году Открытый чемпионат Великобритании перенесен на начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

Автором постера выступила британский графический дизайнер Белла Грейс. Согласно заявлению пресс-службы, она изобразила на рисунке 14 элементов, связанных с турниром, – по числу дней его проведения.

With 100 days to go until The Championships 2024, we’re presenting this year’s official poster ✨



A design that combines our famous singles trophies with the colourful flora of our Grounds, the artwork also contains 14 hidden elements - head over to https://t.co/bm8HX7fQGr to… pic.twitter.com/4YLOyHx63P