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Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Великобритании

Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Великобритании Фото: KTF
В Ноттингеме (Великобритания) проходит травяной турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал Михаил Кукушкин (135 АТР) обыграл француза Гарольда Майо (127 АТР) со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Матч продлился 1 час 36 минут. За это время Михаил выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В 1/4 финала Кукушкин сыграет с победителем матча Билли Харрис – Жуан Фонсека.

Ранее в стартовой игре "Челленджера" в Ноттингеме Михаил Кукушкин выиграл у американца Патрика Кипсона (141 АТР) со счетом 6:7, 7:5, 7:6. 

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