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Тимофей Скатов потерпел поражение на старте турнира в Польше

Тимофей Скатов потерпел поражение на старте турнира в Польше Фото: АТР
В Познани (Польша) стартовал турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Тимофей Скатов (236 АТР) потерпел поражение от чешского теннисиста Далибора Сврчина (259 АТР) со счетом 2:6, 7:6, 6:7.

Матч продлился три часа и 50 минут. Казахстанец выполнил одну подачу навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13.

Также на грунтовом турнире в Познани выступит еще один игрок из Казахстана Дмитрий Попко. В первом круге ему предстоит встреча с испанцем Пабло Каррено Буста (872 АТР).

Ранее Александр Бублик одержал победу в парном разряде турнира в Германии и узнал соперника по первому матчу в одиночке.

Пахита Амири
Тимофей Скатов Польша 2024 год
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