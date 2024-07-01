Шевченко уступил Умберу на старте Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Шевченко 1 июля завершил свое выступление в одиночном разряде на Уимблдоне-2024, уступив в первом круге французу Уго Умберу в напряженном пятисетовом матче — 1:6, 6:4, 6:7, 7:6, 1:6, сообщает Zakon.kz.

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Теперь Шевченко продолжит выступление на Уимблдоне в парном разряде.



Продолжительность поединка составила 3 часа 18 минут. За это время Шевченко выполнил 11 эйсов и совершил восемь двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта из 10. Умбер, в свою очередь, отметился 18 эйсами и реализовал семь брейк-пойнтов из 16, при этом не допустив ни одной двойной ошибки.



Во втором круге Умбер встретится с победителем противостояния между Ботиком ван де Зандсхулпом и Лиамом Броуди.



Ранее Александр Шевченко завершил выступление на турнире АТР 250 в Испании.

