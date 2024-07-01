Шевченко уступил Умберу на старте Уимблдона
Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз — поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.
Теперь Шевченко продолжит выступление на Уимблдоне в парном разряде.
Продолжительность поединка составила 3 часа 18 минут. За это время Шевченко выполнил 11 эйсов и совершил восемь двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта из 10. Умбер, в свою очередь, отметился 18 эйсами и реализовал семь брейк-пойнтов из 16, при этом не допустив ни одной двойной ошибки.
Во втором круге Умбер встретится с победителем противостояния между Ботиком ван де Зандсхулпом и Лиамом Броуди.
Ранее Александр Шевченко завершил выступление на турнире АТР 250 в Испании.