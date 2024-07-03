Уимблдон-2024: расписание на 3 июля. Александр Бублик проведет матч второго круга

Среда, 3 июля – третий игровой день травяного турнира "Большого шлема", Уимблдона. На корт выйдет казахстанский теннисист Александр Бублик. Zakon.kz представляет расписание матчей на 3 июля.

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В этот день пройдут матчи первого и второго кругов в одиночных разрядах, а также состоятся стартовые встречи в парах.

За выход в третий раунд Александр Бублик (23 АТР) поспорит с Артуром Казо (98 АТР). В стартовой игре французский игрок в пяти партиях одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом, который в финале квалификации выиграл у нашего Дениса Евсеева. Игра пройдет на 14 корте вторым запуском и начнется ориентировочно в 17:00.

Расписание матчей на 3 июля:

Центральный корт. Начало в 17:30 (по времени Астаны)

Александр Мюллер (Франция) – Даниил Медведев (Россия, 5)

Далее Наоми Осака (Япония) – Эмма Наварро (США, 19)

Далее Янник Синнер (Италия, 1) – Маттео Берреттини (Италия)

Корт №1. Начало в 17:00

Анка Тодони (Румыния, Q) – Кори Гауфф (США, 2)

Далее Карлос Алькарас (Испания, 3) – Александар Вукич (Австралия)

Далее Эмма Радукану (Великобритания, WC) – Элизе Мертенс (Бельгия)

Корт №2. Начало в 15:00

Фабио Фоньини (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия, 8)

Не ранее 16:30 Феликс Оже-Альяссим (Канада, 17) – Танаси Коккинакис (Австралия) – прерван при счете 6/4, 7/5, 6/7(9), 1/1

Далее Жасмин Паолини (Италия, 7) – Грит Миннен (Бельгия)

Далее Стэн Вавринка (Швейцария) – Гаэль Монфис (Франция)

Далее Ван Яфань (Китай) – Мэдисон Киз (США, 12)

Корт №3. Начало в 15:00

Сонай Картал (Великобритания, WC) – Клара Бюрель (Франция﻿)

Далее Томми Пол (США, 12) – Отто Виртанен (Финляндия, Q)

Далее Григор Димитров (Болгария, 10) – Шан Цзюньчэн (Китай)

Далее Дарья Касаткина (Россия, 14) – Юрико Миядзаки (Великобритания, WC)

Корт №12. Начало в 15:00

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) – Уго Умбер (Франция, 16)

Не ранее 16:30 Алехандро Табило (Чили, 24) – Дэниэл Эванс (Великобритания) – прерван при счёте 6/2, 3/3

Далее Аранта Рус (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция, 9﻿)

Далее Ллойд Харрис (ЮАР, Q) – Бен Шелтон (США, 14﻿)

Далее Марта Костюк (Украина, 18) – Дарья Сэвилл (Австралия)

Корт №18. Начало в 15:00 Борна Чорич (Хорватия) – Фрэнсис Тиафо (США, 29)

Далее Бьянка Андрееску (Канада) – Линда Носкова (Чехия, 26)

Далее Чжу Линь (Китай) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 25)

Далее Хэрриет Дарт и Майя Люмсден (Великобритания, WC) – Сара Эррани и Жасмине Паолини (Италия, 5)

Корт №4. Начало в 15:00

Виктория Голубич (Швейцария) – Юле Нимайер (Германия)﻿

Не ранее 16:30 Роман Сафиуллин (Россия) – Франциско Черундоло (Аргентина, 26) – прерван при счёте 6/7(5), 3/6, 7/5, 6/3

Далее Лоренцо Сонего (Италия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Далее Максимо Гонсалес и Андрес Молтени (Аргентина, 11) – Петрос и Стефанос Циципасы (Греция)

Далее Федерико Кория и Мариано Навоне (Аргентина) – Уэсли Коольхоф и Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия, 7)

Корт №5. Начало в 15:00

Педро Мартинес и Хауме Муньяр (Испания) – Душан Лайович и Сумит Нагал (Сербия/Индия)

Не ранее 16:30 Маккензи Макдональд (США) – Эмил Руусувуори (Финляндия) – прерван при счёте 6/7(6), 6/4, 7/5, 3/4

Далее Камилла Розателло и Людмила Самсонова (Италия/Россия) – Ульрикке Эйкери и Ингрид Нил (Норвегия/Эстония, 16)

Далее Мирра Андреева и Анастасия Потапова (Россия) – Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 2)

Далее Хейли Баптист и Алисия Паркс (США) – Макото Ниномия и Ву Фан-Син (Япония/Тайвань)

Корт №6. Начало в 15:00

Симоне Болелли и Андреа Вавассори (Италия, 5) – Харри Хелиоваара и Генри Паттен (Финляндия/Великобритания)

Не ранее 16:30 Кеи Нишикори (Япония) – Артур Риндеркнех (Франция) – прерван при счете 7/5, 4/6, 1/1

Далее Николас Баррьентос и Франсишку Кабрал (Колумбия/Португалия) – Иван Додиг и Остин Крайчек (Хорватия/США, 10)

Далее Анна Блинкова и Маяр Шериф (Россия/Египет) – Эри Ходзуми и Моюка Учиджима (Япония)

Далее Эйша Мухаммад и Алдила Сутджиади (США/Индонезия, 15) – Ирина-Камелия Бегу и Мартина Тревизан (Румыния/Италия)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Корт №7. Начало в 15:00

Мария Лурдес Карле (Аргентина) – Кэти Волынец (США, Q)

Далее Константин Франтцен и Хендрик Йебенс (Германия) – Павел Котов и Кристиан Родригес (Россия/Колумбия)

Далее Ханью Гуо и Синью Цзян (Китай) – Лейла Фернандес и Ена Шибахара (Канада/Япония)

Далее Виктор Влад Корня и Фабиан Марожан (Румыния/Венгрия) – Андреас Мьес и Джон-Патрик Смит (Германия/Австралия)

Корт №8. Начало в 15:00

Брэндон Накашима (США) – Джордан Томпсон (Австралия)

Не ранее 16:30 Давид Гоффин (Бельгия, LL) – Томаш Махач (Бельгия) – прерван при счете 6/3, 4/2

Далее Натаниэль Лэммонс и Джексон Уитроу (США, 12) – Маркос Гирон и Алекс Микельсен (США)

Далее Сара Бет Грей и Тара Мур (Великобритания, WC) – Николь Меликар и Эллен Перес (США/Австралия, 3﻿)

Далее Кристина Букша и Нао Хибино (Испания/Япония) – Татьяна Мария и Аранта Рус (Германия/Нидерланды)

Корт №9. Начало в 15:00

Мария Осорио (Колумбия) – Лорен Дэвис (США)

Далее Лучано Дардери и Фернандо Ромболи (Италия/Бразилия) – Кевин Кравьец и Тим Пютц (Германия, 8)

Далее Адриан Маннарино и Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) – Рохан Бопанна и Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 2)

Далее Сандер Жилле и Йоран Флиген (Бельгия, 14) – Франциско Черундоло и Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Корт №10. Начало в 15:00

Мию Като и Чжан Шуай (Япония/Китай) – Анжелика Морателли и Надя Подорошка (Италия/Аргентина)

Не ранее 16:30 Даниэль Коллинз (США, 11) – Клара Таусон (Дания) – прерван при счете 6/3, 4/4

Далее Элина Аванесян и Оксана Калашникова (Россия/Грузия) – Мари Бузкова и Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания, 10﻿)

Далее Ван Синью и Чжэн Сайсай (Китай﻿) – Каролин Гарсия и Кристина Младенович (Франция﻿)

Далее Каролин Долхайд и Дезайр Кравчик (США, 7) – Шуко Аояма и Александра Крунич (Япония/Сербия)

Корт №11. Начало в 15:00

Кантен Гали (Франция) – Кристофер Юбэнкс (США)

Не ранее 16:30 Люка Пуйе (Франция, Q) – Ласло Джере (Сербия) – прерван при счете 3/6, 7/6(4)

Далее Джейкоб Фёрнли и Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания, WC) – Рафаэль Матос и Марсело Мело (Бразилия﻿)

Далее Гвидо Андреоцци и Мигель-Анхель Рейес-Варела (Аргентина/Мексика) – Ллойд Гласспул и Жан-Жюльен Ройер (Великобритания/Нидерланды)

Далее Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 4) – Ребека Машарова и Линда Носкова (Испания/Чехия)

Корт №14. Начало в 15:00

Магдалена Френх (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 20)

Далее Артур Казо (Франция) – Александр Бублик (Казахстан, 23)

Далее Даяна Ястремская (Украина, 28) – Варвара Грачёва (Франция)

Далее Тереза Михаликова и Оливия Николлз (Словакия/Великобритания) – Деми Шуурс и Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 6)

Корт №15. Начало в 15:00

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) – Вероника Кудерметова (Россия)﻿

Далее Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Далее Денис Шаповалов (Канада) – Даниэль Альтмайер (Германия)

Далее Александр Эрлер и Лукас Мидлер (Австрия) – Нил Скупски и Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия, 9)

Корт №16. Начало в 15:00

Аслан Карацев (Россия) – Карен Хачанов (Россия, 21)

Далее Слоан Стивенс (США) – Диана Шнайдер (Россия)

Далее Лулу Сан (Новая Зеландия, Q) – Юлия Стародубцева (Украина, Q)

Далее Нэйкта Бэйнс и Амелия Раецки (Великобритания, WC) – Тимеа Бабош и Надежда Киченок (Венгрия/Украина)

Далее Садио Думбия и Фабьен Ребул (Франция, 16) – Оливер Кроуфорд и Кайл Эдмунд (Великобритания, WC)

Корт №17. Начало в 15:00

Магда Линетт (Польша) – Элина Свитолина (Украина, 21)

Далее Миомир Кечманович (Сербия) – Таллон Грикспур (Нидерланды, 27)

Далее Паула Бадоса (Испания) – Бренда Фрухвиртова (Чехия)

Далее Донна Векич (Хорватия) – Эрика Андреева (Россия, LL)

Далее Шрирамбалай Нараянасвами и Люк Джонсон (Индия/Великобритания) – Марсело Аревало и Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 4).

Ранее в первом круге Уимблдона Александр Бублик провел интереснейший матч против чеха Якуба Меньшика (78 АТР) – 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.

