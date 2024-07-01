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Александр Бублик пробился во второй круг Уимблдона

Александр Бублик пробился во второй круг Уимблдона Фото: ktf.kz
23-я ракетка мира Александр Бублик 1 июля одержал волевую победу на старте Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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27-летний казахстанец обыграл чеха Якуба Меньшика, занимающего 78-е место в рейтинге ATP — 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.

Бублик за  три с половиной часа игры смог выполнить 32 подачи на вылет. Следующим соперником Бублика станет победитель матча между Зизу Бергсом (Бельгия) — Артуром Казо (Франция).

Другой казахстанец Александр Шевченко завершил выступление на Уимблдоне-2024, уступив в первом круге в пяти сетах французу Уго Умберу (16 АТР)— 1:6, 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 1:6.

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