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Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире во Франции

Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире во Франции Фото: KTF
В Труа (Франция) проходит турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход во второй раунд казахстанец одержал победу над теннисистом из Швейцарии Микой Брунольдом (591 АТР) со счетом 6:1, 6:7, 6:3.

Продолжительность встречи составила два часа и 26 минут. За это время Скатов три раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три из четырех брейк-пойнтов.

Во втором круге Тимофей Скатов сыграет с французским игроком Матисом Эраром (341 АТР).

Ранее Тимофей Скатов потерпел поражение в финале квалификации Уимблдона. 

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