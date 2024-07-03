Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире во Франции

В Труа (Франция) проходит турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз — поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

В игре за выход во второй раунд казахстанец одержал победу над теннисистом из Швейцарии Микой Брунольдом (591 АТР) со счетом 6:1, 6:7, 6:3.

Продолжительность встречи составила два часа и 26 минут. За это время Скатов три раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три из четырех брейк-пойнтов.

Во втором круге Тимофей Скатов сыграет с французским игроком Матисом Эраром (341 АТР).

Ранее Тимофей Скатов потерпел поражение в финале квалификации Уимблдона.