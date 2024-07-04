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Сформирован состав теннисной сборной Казахстана для участия в летних Олимпийских играх в Париже

Сформирован состав теннисной сборной Казахстана для участия в летних Олимпийских играх в Париже Фото: ФТК
Федерация тенниса Казахстана объявила о завершении формирования состава теннисной сборной нашей страны для участия в предстоящих XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Формирование состава проводилось на основании регламента Олимпиады, в соответствии с которым основным квалификационным критерием для допуска к участию в Играх являются личные позиции игроков в мировых рейтингах ATP и WTA.

Таким образом, в этом году в Олимпийских теннисных соревнованиях честь Казахстана будут защищать: в одиночном разряде – Елена Рыбакина (№4), Юлия Путинцева (№34), Александр Бублик (№23) и Александр Шевченко (№58), в парном разряде – Александр Бублик – Александр Недовесов.

На предстоящей Олимпиаде за теннисную сборную Казахстана впервые выступит 58-я ракетка мира Александр Шевченко. Международная федерация тенниса (ITF) приняла во внимание давние культурные и семейные связи Шевченко с Казахстаном, а также тот факт, что его мать является уроженкой города Жезказгана, дав ему разрешение выступать под флагом нашей страны.

Ранее было представлено расписание матчей Уимблдона на 4 июля.


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