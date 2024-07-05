Расписание Уимблдона на 5 июля: Александр Бублик проведет матч второго круга

Пятница, 5 июля – пятый игровой день Уимблдона. На корт выйдет лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. Zakon.kz представляет расписание матчей на пятое июля.

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В этот день пройдут матчи третьего круга в одиночном разряде, продолжатся соревнования пар, а также начнется турнир микстов.

Расписание на 5 июля:

Центральный корт. Начало в 17:30 (по времени Астаны)

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Фрэнсис Тиафо (США, 29)

Далее Эмма Радукану (Великобритания, WC) – Мария Саккари (Греция, 9) Далее Янник Синнер (Италия) – Миомир Кечманович (Серия)

Корт №1. Начало в 17:00

Жасмин Паолини (Италия, 7) – Бьянка Андрееску (Канада)

Далее Григор Димитров (Болгария, 10) – Гаэль Монфис (Франция)

Далее Сонай Картал (Великобритания, Q) – Коко Гофф (США, 2)

Корт №2. Начало в 15:00

Томми Пол (США, 12) – Александр Бублик (Казахстан, 23)

Далее Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Даниил Медведев (Россия, 5)

Корт №3. Начало в 15:00 Дарья Касаткина (Россия, 14) – Паула Бадоса (Испания)

Далее Денис Шаповалов (Канада) – Бен Шелтон (США, 14)

Далее Раджив Рам/ Джо Сэлисбери (США/Великобритания, 3) – Андреас Мьес/ Джон-Патрик Смит (Германия/Австралия)

Корт №12. Начало в 15:00

Брэндон Накашима (США) – Уго Умбер (Франция, 16)

Далее Марта Костюк (Украина, 18) – Мэдисон Киз (США, 12)

Корт №18. Начало в 15:00

Диана Шнайдер (Россия) – Эмма Наварро (США, 19)

Далее Даяна Ястремская (Украина, 28) – Донна Векич (Хорватия)

Далее Константин Франтцен / Хендрик Йебенс (Германия) – Рохан Бопанна / Мэттью Эбдена (Индия/Австралия, 2)

Корт №4. Начало в 15:00

Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция) – Мари Бузкова / Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания, 10)

Далее Максимо Гонсалес / Андрес Молтени (Аргентина, 11) – Петрос Циципас / Стефанос Циципас (Греция) - доигровка при счёте 7:6(3), 3:3

Корт №5. Начало в 15:00

Себастьян Баес / Дастин Браун (Аргентина/Ямайка) – Хьюго Нис / Ян Желински (Монако/Польша, 13)

Далее Себастьян Офнер / Тристан-Самуэль Вайссборн (Австрия) – Диего Идальго / Алехандро Табило (Эквадор/Чили)

Корт №6. Начало в 15:00

Йоран Флиген / Сандер Жийе (Бельгия, 14) – Факундо Диас / Александр Мюллер (Аргентина/Франция)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Далее Рафаэль Матос / Марсело Мело (Бразилия) – Николас Барриентос / Франсишку Кабрал (Колумбия/Португалия) Далее Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина/Латвия, 9) – Анна Блинкова / Маяр Шериф (Россия/Египет)

Далее Нил Скупски / Дезайр Кравчик (Великобритания/США, 6) – Рафаэль Матос / Луиза Стефани (Бразилия)

Корт №7. Начало в 15:00

Гвидо Андреоцци / Мигель Анхель Рейес-Варела (Аргентина/Мексика) – Ллойд Гласспул / Жан-Жюльен Ройер (Великобритания/Нидерланды)

Далее Магда Линетт / Пейтон Стирнс (Польша/США) – Тереза Михаликова / Оливия Николлз (Словакия/Великобритания)

Далее Лейла Фернандес / Эна Шибахара (Канада/Япония) – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил (Норвегия/Эстония, 16)

Корт №8. Начало в 15:00

Юки Бхамбри / Альбано Оливетти (Индия/Франция) – Кевин Кравьец / Тим Пютц (Германия, 8)

Далее Ирина Хромачёва / Камилла Рахимова (Россия) – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 2)

Далее Ллойд Гласспул / Хэрриет Дарт (Великобритания) – Фабрис Мартен / Кристина Букша (Франция﻿/Испания)

Корт №10. Начало в 15:00

Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс (США) – Хао-Чин Чань / Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 12)

Далее Фабрис Мартен / Матве Мидделькооп (Франция/Нидерланды) – Макс Пёрселл / Джордан Томпсон (Австралия)

Далее Маркус Уиллис / Алисия Барнетт (Великобритания) – Иван Додиг / Хао-Чин Чань (Хорватия/Тайвань, 8)

Корт №14. Начало в 15:00 Джулиан Кэш / Роберт Гэллоуэй (Великобритания/США) – Тео Аррибадж / Маркус Дэниэлл (Франция/Новая Зеландия)

Далее Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 8) – Саманта Маррей / Эден Силва (Великобритания, WC)

Далее Джексон Уитроу / Алдила Сутджиади (США/Индонезия) – Андреа Вавассори / Сара Эррани (Италия, 5)

Корт №15. Начало в 15:00

Лулу Сан (Новая Зеландия) – Чжу Линь (Китай)

Далее Ромен Арнеодо / Сэм Вербеек (Монако/Нидерланды) – Марсело Аревало / Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 4)

Далее Ян Желински / Се Су-Вэй (Польша/Тайвань, 7) – Уго Нис / Деми Шуурс (Монако/Нидерланды)

Корт №16. Начало в 15:00

Роберто Баутиста Агут (Испания) – Фабио Фоньини (Италия)

Далее Нуно Боргеш/ Артур Риндеркнех (Португалия/Франция) – Чарльз Брум/ Артур Фери (Великобритания, WC)

Корт №17. Начало в 15:00

Харри Хелиоваара / Генри Паттен (Финляндия/Великобритания) – Педро Мартинес / Хауме Муньяр (Испания)

Далее Катержина Синякова / Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 4) – Оливия Гадеки / Эликсан Лечемия (Австралия/Франция)

Место проведения уточняется

Не ранее 18:00 Николя Маю / Скандер Мансури (Франция/Тунис) – Танаси Коккинакис / Денис Шаповалов (Австралия/Канада)

Не ранее 18:00 Яна Сизикова / Ван Яфань (Россия/Китай) – Анна Калинская / Донна Векич (Россия/Хорватия)

Не ранее 19:00 Маккензи Макдональд / Бен Шелтон (США) – Флавио Коболли / Лоренцо Сонего (Италия).

Ранее Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы во втором круге Уимблдона.