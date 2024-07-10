Уимблдон-2024: расписание на 10 июля. Елена Рыбакина сыграет за выход в полуфинал

Среда, 10 июля – десятый игровой день Уимблдона. На корт выйдет сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина и наши юниоры. Zakon.kz представляет расписание матчей.

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В этот день завершатся матчи 1/4 финала в одиночных разрядах, а также продолжатся соревнования в парах, миксте и среди юниоров.

Елена Рыбакина (4 WTA) проведет четвертьфинальный матч против украинки Элины Свитолиной (21 WTA). Игра пройдет на Центральном корте первым запуском и начнется в 17:30 по времени Астаны.

Среди юниоров сыграют казахстанцы Амир Омарханов, Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова. Они должны были выйти на корт еще в девятый игровой день, но многие матчи, которые были запланированы на 9 июля, были перенесены на 10 июля из-за дождя.

Лидер юниорской сборной Казахстана Амир Омарханов проведет матч второго круга против хозяина корта Люка Хупера. Игра пройдет первым запуском на восьмом корте и начнется не ранее 18:00 по времени Астаны. В этот же день Амир сыграет в парном разряде вместе с россиянином Тимофеем Дерепаско против дуэта Энцо Кольманн де Фрейтас (Бразилия) / Том Зикенбергер (Германия).

За выход в третий круг Уимблдона среди юниоров сыграет наша Соня Жиенбаева против японки Эны Коике (13-й номер посева). Игра состоится на 10-м корте четвертым запуском в 15:00.

Также на этом корте последним запуском Соня Жиенбаева проведет матч первого круга в парном разряде в дуэте с еще одной казахстанкой Асылжан Арыстанбековой. Наши теннисистки сыграют против тандема Кристаша Макнейл (США) / Мия Поганкова (Словакия).

Время начала матчей и корты могут измениться в связи с погодными условиями в Лондоне.

Расписание матчей на 10 июля

Центральный корт. Начало в 17:30

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Элина Свитолина (Украина, 21)

Далее Алекс де Минор (Австралия, 9) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Корт №1. Начало в 17:00

Елена Остапенко (Латвия, 13) – Барбора Крейчикова (Чехия, 31)

Далее Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Тэйлор Фритц (США, 13)

Корт №2. Начало в 15:00

Се Су-Вей / Элизе Мертенс (Тайвань / Бельгия) – Коко Гауфф / Джессика Пегула (США, 11)

Далее Раджив Рам / Кэти Волынец (США) – Маркус Уиллис / Алисия Барнетт (Великобритания)

Далее Ян Желински / Се Су-Вей (Польша / Тайвань, 7) – Джо Сэлисбери / Хизер Уотсон (Великобритания)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Далее Катержина Синякова / Тэйлор Таунсенд (Чехия/США) – Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия, 9)

Корт №3. Начало в 15:00

Каролин Долхайд / Дезайр Кравчик (США, 7) – Тимеа Бабош / Надежда Киченок (Венгрия / Украина)

Далее Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (Испания / Аргентина, 1) – Кевин Кравьец/ Тим Пютц (Германия, 8)

Далее Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд (Чехия / Германия, 8) – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлиф (Канада / Новая Зеландия, 2)

Корт №12. Начало в 15:00

Генри Паттен / Харри Хелиоваара (Великобритания / Финляндия) – Марсело Аревало / Мате Павич (Сальвадор / Хорватия, 4)

Далее Нил Скупски / Майкл Винус (Великобритания / Новая Зеландия) – Константин Франтцен / Хендрик Йебенс (Германия)

Далее Нил Скупски / Дезайр Кравчик (Великобритания / США, 6) – Фабрис Мартен / Кристина Букша (Франция / Испания)

Корт №18. Начало в 15:00

Макс Пёрселл / Джордан Томпсон (Австралия, 15) – Максимо Гонсалес / Андрес Молтени (Австралия, 11)

Далее Джексон Уитроу / Алдила Сутджиади (США/Индонезия) – Андреа Вавассори / Сара Эррани (Италия, 5) – доигровка при счете 6:3, 3:6

Далее Натаниэль Лэммонс / Эна Шибахара (США / Япония) – Джексон Уитроу / Алдила Сутджиади (США / Индонезия) или Андреа Вавассори / Сара Эррани (Италия, 5)

Далее Андрес Молтени / Эйша Мухаммад (Аргентина / США) – Мэттью Эбден / Эллен Перес (Австралия, 1) – доигровка при счёте 6:3, 2:3

Далее Сантьяго Гонсалес / Гильяна Олмос (Мексика) – Андрес Молтени / Эйша Мухаммад (Аргентина / США) или Мэттью Эбден / Эллен Перес (Австралия, 1)

Место проведения уточняется.

Не ранее 20:00 Генри Паттен / Оливия Николлз (Великобритания) – Майкл Винус / Эрин Рутлиф (Новая Зеландия, 2)

Не ранее 21:00 Мате Павич / Людмила Киченок (Хорватия / Украина, 3) – Максимо Гонсалес / Ульрикке Эйкери (Аргентина / Норвегия)

Не ранее 17:00 (19:00) Джейми Маррей / Тэйлор Таунсенд (Великобритания / США) – Кевин Кравьец / Александра Панова (Германия / Россия).

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