Уимблдон-2024: произошли изменения в расписании финальных матчей

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Все финальные игры на Уимблдоне запланированы на Центральном корте.

An update from the Tournament Director regarding the 2024 Finals Schedule ⬇️#Wimbledon