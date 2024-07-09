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Уимблдон-2024: произошли изменения в расписании финальных матчей

Уимблдон-2024: произошли изменения в расписании финальных матчей Фото: AELTC/Joe Toth
Организаторы Уимблдона, который с 1 по 14 июля проходит в Лондоне (Великобритания), внесли изменения в расписание финальных матчей, сообщает Zakon.kz.

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Все финальные игры на Уимблдоне запланированы на Центральном корте.

"Из-за дождливой погоды, которая стояла на протяжении последних восьми дней, нам пока не удалось провести все матчи первого раунда в миксте. Таким образом, комитет, отвечающий за расписание соревнований, решил, что проведение финала в миксте в четверг больше невозможно, и поэтому принял решение пересмотреть расписание всех остальных финалов. Это дает нам максимальную гибкость для своевременного завершения турнира и проведения всех соответствующих финалов на Центральном корте", – говорится в заявлении на официальном сайте Уимблдона.

Расписание финалов теперь выглядит следующим образом:

Суббота 13 июля (Центральный корт):

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1. Женский одиночный разряд

2. Мужской парный разряд

3. Женский парный разряд

Воскресенье 14 июля (Центральный корт):

1. Мужской одиночный разряд

2. Смешанный парный разряд

Ранее было представлено расписание матчей Уимблдона-2024 на 9 июля. 

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