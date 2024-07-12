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В бой идет молодежь: казахстанские теннисистки сенсационно вышли в четвертьфинал юниорского Уимблдона

Казахстанские теннисистки Асылжан Аырыстанбекова и Соня Жиенбаева провели матч второго круга в парном разряде Открытого чемпионата Великобритании среди юниоров, Фото: KTF
Казахстанские теннисистки Асылжан Аырыстанбекова и Соня Жиенбаева провели матч второго круга в парном разряде Открытого чемпионата Великобритании среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал наши девушки одержали победу над сильнейшей парой, третьими сеяными Ринатой Ямричевой (Словакия) / Эной Коике (Япония) – 6:2, 3:6, 10:6.

В четвертьфинале Асылжан и Соня сыграют с дуэтом Жюли Пастикова (Чехия) / Юлия Стусек (Германия).

Стоит отметить, в одиночном разряде Соня Жиенбаева проиграла Ринате Ямричевой в третьем круге со счетом 5:7, 4:6 и не смогла выйти в 1/4 финала. Словачка является второй ракеткой мира среди юниорок, победительницей Australian Open Juniors 2024.

Таким образом, после поражения Елены Рыбакиной в полуфинале женского одиночного разряда на Уимблдоне продолжат выступление только наши 18-летние теннисистки.

Ранее Zakon.kz рассказывал об успехах наши молодых игроков на Уимблдоне-2024.

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