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"Думала, что умру в третьем сете": полуфиналистка Уимблдона объяснила, почему плакала во время матча

Донна Векич рассказала о своих эмоциях после поражения в полуфинале Уимблдона-2024 от Жасмин Паолини Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Хорватская теннисистка Донна Векич рассказала о своих эмоциях после поражения в полуфинале Уимблдона-2024 от Жасмин Паолини. 37-я ракетка мира плакала в перерывах между розыгрышами очков и во время перехода в конце третьего сета, сообщает Zakon.kz.

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Полуфинальный матч между Векич и Паолини завершился со счетом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу итальянки.

"Думала, что умру в третьем сете. У меня так сильно болели рука и нога. Было очень тяжело, но я поправлюсь. Моя команда говорит, что я могу гордиться собой. Я много плакала, потому что не знала, смогу ли продолжать играть при таких болевых ощущениях. Конечно, мне понадобится пара дней, чтобы все оценить, сейчас трудно быть позитивным, ведь финал был так близко", – сказала Векич на пресс-конференции.

В финале Уимблдона-2024 Жасмин Паолини сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии, которая выиграла у первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной.

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