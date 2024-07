"Думала, что умру в третьем сете": полуфиналистка Уимблдона объяснила, почему плакала во время матча

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз — поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

Полуфинальный матч между Векич и Паолини завершился со счетом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу итальянки.

A wonderful Centre Court ovation for @DonnaVekic who gave it absolutely everything 👏#Wimbledon pic.twitter.com/8DAhqCbrsY