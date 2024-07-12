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Сенсация на Уимблдоне: сколько получит Елена Рыбакина, несмотря на поражение

Сенсация на Уимблдоне: сколько получит Елена Рыбакина, несмотря на поражение Фото: Instagram/lenarybakina
Известная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сенсационно уступила чешке Барборе Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024 (Открытого чемпионата Великобритании). Несмотря на поражение, четвертой ракетке мира и лучшей теннисистке Казахстана полагаются призовые, сообщает Zakon.kz.

Общий призовой фонд Уимблдонского теннисного турнира (один из четырех турниров Большого шлема) в этом году составил 50 млн фунтов стерлингов.

Из официального документа, опубликованного на сайте турнира, следует, что Елена Рыбакина за выход в полуфинал Уимблдона получит 715 тыс. фунтов стерлингов, или 436 621 900 тенге согласно официальному курсу валют Нацбанка РК.

1 фунт стерлингов = 610,66 тенге

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Напомним, 10 июля 2024 года Елена Рыбакина уверенно прошла в полуфинал женского одиночного разряда Уимблдона. 11 июля в полуфинальном матче казахстанка одержала победу в первом сете, но затем сенсационно отдала последующие два сета 32-й ракетке мира – чешской теннисистке Барборе Крейчиковой (6:3, 3:6, 4:6).

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На специальной пресс-конференции Елена Рыбакина высказалась о своем поражении 32-й ракете мира. Она отметила, что у нее были хорошие шансы выиграть, но случилось то, что случилось.

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