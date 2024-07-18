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Теннисист из Казахстана сотворил очередную сенсацию на турнире в Швеции

Тимофей Скатов обыграл Таллона Грикспура Фото: АТР
В шведском Бостаде проходит турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (223 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде против грозного соперника из Нидерландов Таллона Грикспура (27 АТР), сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский теннисист сенсационно обыграл именитого игрока, посеянного в Бостаде под третьим номером, со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. За это время Скатов выполнил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Тимофей Скатов сыграет с победителем португальского противостояния Энрике Роша – Нуну Боржеш.

Стоит отметить, в основную сетку казахстанец пробился через квалификацию. Скатов впервые в карьере выиграл два матча подряд в основе турнира ATP. 

В первом круге казахстанец в драматичном матче со счетом 6:7 (7:9), 6:2, 7:6 (7:4) одолел японца Даниэля Таро, занимающего 90-е место в мировом рейтинге. В третьей партии Скатов уступал 3:5, но смог одержать итоговую победу.

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