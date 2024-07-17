Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Швеции в парном разряде

Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Швеции в парном разряде Фото: KTF
Казахстанский теннисист Александр Недовесов, выступающий в дуэте с Гонсало Эскобаром, 17 июля вышел в четвертьфинал турнира в Швеции в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Как пишет sportarena.kz, соперниками казахстанско-эквадорского дуэта стали португальцы Нуно Боргес и Франциско Кабрал. Матч завершился победой пары Недовесов/Эскобар со счетом 1:6, 6:3, 10:5.

В матче за выход в полуфинал турнира Недовесов и Эскобар сыграют против аргентинца Федерико Кории и японца Даниэля Таро. Матч состоится завтра, 18 июля.

Также издание пишет, что другой казахстанский теннисист, Денис Евсеев, завершил свое выступление на турнире серии ATP 250 в Бостаде. Поединок за выход в четвертьфинал против испанца Роберто Карбальеса Баэны сложился неудачно для уроженца Алматы. На грунте он проиграл 54-й ракетке мира со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что девятая ракетка мира Каспер Рууд сенсационно проиграл во втором круге турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). Норвежский теннисист уступил бразильцу Тьяго Монтейро, который занимает 85 место в мировом рейтинге. 

Читайте также

Теннисист Александр Шевченко вылетел с турнира АТР-500 в Германии

Анна Данилина вышла в полуфинал турнира WTA-250

Топовый теннисист сотворил громкую сенсацию на турнире АТР-250 в Швеции

Диана Абдуллаева
Казахстан Швеция 2024 год Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фигурное катание Золото Чемпионата РК
Экс-российская фигуристка Самоделкина впервые стала чемпионкой Казахстана
Футбол Лучший матч
Определен лучший матч Евро-2024
Футбол Зарплата Игрока
Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Реала"
Футбол Скандал Франция
В мировом футболе назревает скандал между Францией и Аргентиной
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: