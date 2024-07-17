Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Швеции в парном разряде

Казахстанский теннисист Александр Недовесов, выступающий в дуэте с Гонсало Эскобаром, 17 июля вышел в четвертьфинал турнира в Швеции в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет sportarena.kz, соперниками казахстанско-эквадорского дуэта стали португальцы Нуно Боргес и Франциско Кабрал. Матч завершился победой пары Недовесов/Эскобар со счетом 1:6, 6:3, 10:5.

В матче за выход в полуфинал турнира Недовесов и Эскобар сыграют против аргентинца Федерико Кории и японца Даниэля Таро. Матч состоится завтра, 18 июля.

Также издание пишет, что другой казахстанский теннисист, Денис Евсеев, завершил свое выступление на турнире серии ATP 250 в Бостаде. Поединок за выход в четвертьфинал против испанца Роберто Карбальеса Баэны сложился неудачно для уроженца Алматы. На грунте он проиграл 54-й ракетке мира со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что девятая ракетка мира Каспер Рууд сенсационно проиграл во втором круге турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). Норвежский теннисист уступил бразильцу Тьяго Монтейро, который занимает 85 место в мировом рейтинге.

