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Недовесов пробился в четвертьфинал парного разряда на турнире в Австрии

Недовесов пробился в четвертьфинал парного разряда на турнире АТР 250 Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Недовесов и колумбиец Гонсало Эскобар пробились в четвертьфинал парного разряда на турнире категории АТР 250, который проходит в австрийском Кицбюэле.

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В 1/8 финала дуэт Недовесов / Эскобар встретился с сербами Иваном и Матеем Сабановыми. Матч завершился уверенной победой пары со счетом 6:3, 6:3.

Ранее стало известно, что казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачева 23 июля пробились в четвертьфинал парного разряда на турнире Iasi Open в румынском Яссы, который относится к категории WTA 250. 

Диана Абдуллаева
Казахстан 2024 год Хорошие новости Теннис
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