Недовесов пробился в четвертьфинал парного разряда на турнире в Австрии

Казахстанский теннисист Александр Недовесов и колумбиец Гонсало Эскобар пробились в четвертьфинал парного разряда на турнире категории АТР 250, который проходит в австрийском Кицбюэле.

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В 1/8 финала дуэт Недовесов / Эскобар встретился с сербами Иваном и Матеем Сабановыми. Матч завершился уверенной победой пары со счетом 6:3, 6:3.

Ранее стало известно, что казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачева 23 июля пробились в четвертьфинал парного разряда на турнире Iasi Open в румынском Яссы, который относится к категории WTA 250.

