Арина Соболенко сообщила, что восстановилась после травмы плеча

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос по поводу травмы, а также рассказала, на каком турнире сыграет в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

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В своих соцсетях Соболенко провела интерактив в формате вопрос – ответ с болельщиками.

– Как проходит ваше восстановление?

– Все идет отлично. Последнее ультразвуковое исследование показало, что плечо в порядке, поэтому на этой неделе я снова смогу играть в теннис.

– Какой турнир будет следующим?

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– Вашингтон.

Арина Соболенко снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы плеча, которая оказалась редкой и нехарактерной для теннисистов. Еще до этого она объявила, что не будет выступать на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Во время Открытого чемпионата Великобритании экс-первая ракетка мира проводила отпуск в Греции.

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