Арина Соболенко сообщила, что восстановилась после травмы плеча
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В своих соцсетях Соболенко провела интерактив в формате вопрос – ответ с болельщиками.
– Как проходит ваше восстановление?
– Все идет отлично. Последнее ультразвуковое исследование показало, что плечо в порядке, поэтому на этой неделе я снова смогу играть в теннис.
– Какой турнир будет следующим?
– Вашингтон.
Арина Соболенко снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы плеча, которая оказалась редкой и нехарактерной для теннисистов. Еще до этого она объявила, что не будет выступать на Олимпийских играх в Париже (Франция).
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