Рафаэль Надаль вышел в свой первый полуфинал в сезоне

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В 1/4 финала он обыграл аргентинца Мариано Навоне (36-й номер рейтинга АТР) со счетом 6:7 (2:7), 7:5, 7:5, сообщает Zakon.kz.

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Матч продолжался ровно 4 часа. В рамках поединка Надаль выполнил один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 10 брейк-пойнтов из 21. На счету Навоне ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Стоит отметить, для 38-летнего Надаля это второй по продолжительности матч в карьере из трех сетов. В 2009 году в полуфинале грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) Рафаэль обыграл серба Новака Джоковича за 4 часа 3 минуты. В той встрече испанец отыграл три матчбола и победил с итоговым счетом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (11:9).

В полуфинале Надаль сыграет со 130-й ракеткой мира хорватом Дуе Айдуковичем, который в четвертьфинале одолел бразильца Тьяго Монтейро в трех сетах и впервые в своей карьеры пробился в 1/2 финала АТР тура.





Также Рафе предстоит провести полуфинал в парном разряде состязаний в Бостаде в дуэте с девятой ракеткой мира Каспером Руудом.

Ранее казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели полуфинальный матч в парном разряде турнира в Швеции.