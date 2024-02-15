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Рафаэль Надаль снялся с турнира АТР-250 в Дохе

Рафаэль Надаль снялся с турнира АТР-250 в Дохе Фото: АТР
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с грядущего турнира серии ATP-250 в Дохе (Катар). 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" на этих соревнованиях должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии, сообщает Zakon.kz.

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В январе титулованный испанец провел первый турнир после годовой паузы. Бывшая первая ракетка мира выступил на соревнованиях ATP-250 в Брисбене, где дошел до четвертьфинального раунда. Рафаэль планировал выступить на Australian Open-2024, но вновь травмировался и с того момента не выступал.

"К сожалению, я не готов соревноваться и не смогу приехать в Доху, где мне очень хотелось побывать и сыграть снова после той незабываемой победы в 2014 году. Я сосредоточусь на продолжении работы, чтобы быть готовым к выставочному турниру в Лас-Вегасе и потрясающему турниру в Индиан-Уэллсе", – заявил Надаль в своих социальных сетях.

В декабре 2023 года аргентинский футболист Лионель Месси подарил Рафаэлю Надалю свою футболку с победного финала ЧМ-2022.

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