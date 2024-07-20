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Определились финалисты "Кубка Президента"

Определились финалисты &quot;Кубка Президента&quot; Фото: ktf.kz
В Национальном теннисном центре Beeline Arena подходит к завершению турнир серии "Челленджер – Кубок Президента", сообщает Zakon.kz.

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В одиночном разряде определились финалисты: представитель Грузии Саба Пурцеладзе (533 АТР) в полуфинале уверенно обыграл россиянина Евгения Карловского (437 АТР) со счетом 6:0, 6:4.

Именно Саба во втором круге обыграл в непростой игре нашего 16-летнего Амира Омарханова. Во второй полуфинальной встрече небезызвестный для казахстанских любителей тенниса болгарин Димитар Кузманов (356 АТР) разобрался с другим грузином Александром Бакши (622 АТР) – 6:2, 6:4.

Финальная игра пройдет завтра 21 июля. Начало матча в 11:00. В парном разряде титул разыграют Денис Истомин (Узбекистан)/Евгений Карловский и Егор Агафонов (Россия)/Илья Симакин (Россия).

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист упустил возможность сыграть в финале турнира АТР-250 с участием Рафаэля Надаля. 

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