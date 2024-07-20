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Надаль и Рууд снялись с полуфинала парного разряда на турнире в Бостаде

Надаль и Рууд снялись с полуфинала парного разряда на турнире в Бостаде Фото: atp
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль и девятая ракетка мира Каспер Рууд снялись с полуфинала парного разряда на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция).

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Об этом Надаль сообщил на пресс-конференции после своего одиночного матча.

Сегодня, 20 июля, Надаль пробился в финал турнира в Бостаде, одолев в трех сетах хорвата Дуе Айдуковича. Днем ранее испанец провел четырехчасовой четвертьфинальный матч против аргентинца Мариано Навоне.

Надаль и Рууд должны были встретиться в полуфинале парного разряда с бразильским дуэтом Орландо Лус и Рафаэл Матос сегодня вечером. Однако, как заявил Надаль, он предпочел отказаться от участия в этом матче, чтобы не рисковать своим выступлением в финале одиночного разряда, который состоится завтра, 21 июля.

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