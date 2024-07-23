Елена Рыбакина и Юлия Путинцева попали в заявку американских "тысячников"

Стали известны заявки двух турниров категории WTA-1000 в США. Первый "тысячник" пройдет в Торонто (Канада) 6-12 августа, второй в Цинциннати 13-19 августа, сообщает Zakon.kz.

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В список турнира в Торонто вошли 44 первых теннисистки рейтинга WTA от 1 июля.

Паула Бадоса использует защищенный рейтинг, канадка Бьянка Андрееску получила wild card.

Полный заявочный лист состязаний в Торонто представлен по ссылке.

В список соревнований в Цинциннати вошла 41 лучшая теннисистка рейтинга WTA от 15 июля. Таким образом, в основные сетки американских "Мастерсов" напрямую попали две казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева

Защищенным рейтингом в Цинциннати воспользуются испанка Паула Бадоса и австралийка Айла Томлянович.

Полная заявка доступна по ссылке.

Ранее чешская теннисистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Маркета Вондроушова, снялась с Олимпийских игр – 2024 в Париже из-за травмы руки.

