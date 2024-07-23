Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Елена Рыбакина и Юлия Путинцева попали в заявку американских "тысячников"

Елена Рыбакина и Юлия Путинцева попали в заявку американских тысячников Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Стали известны заявки двух турниров категории WTA-1000 в США. Первый "тысячник" пройдет в Торонто (Канада) 6-12 августа, второй в Цинциннати 13-19 августа, сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз  поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

В список турнира в Торонто вошли 44 первых теннисистки рейтинга WTA от 1 июля.

Паула Бадоса использует защищенный рейтинг, канадка Бьянка Андрееску получила wild card.

Полный заявочный лист состязаний в Торонто представлен по ссылке.

В список соревнований в Цинциннати вошла 41 лучшая теннисистка рейтинга WTA от 15 июля. Таким образом, в основные сетки американских "Мастерсов" напрямую попали две казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева

Защищенным рейтингом в Цинциннати воспользуются испанка Паула Бадоса и австралийка Айла Томлянович.

Полная заявка доступна по ссылке.

Ранее чешская теннисистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Маркета Вондроушова, снялась с Олимпийских игр – 2024 в Париже из-за травмы руки.

Читайте также

Теннисист из топ-10 не примет участия в Олимпийских играх из-за травмы колена

Маркета Вондроушова получила травму и не выступит на Олимпиаде в Париже

Итоги недели: кому удалось завоевать титулы АТР

Пахита Амири
Путинцева Юлия Рыбакина Елена США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Олимпиада-2024 Первое золото
Первое "золото" Олимпиады-2024 будет разыграно 27 июля
Олимпиада Забастовка Сотрудников Аэропорта
Сотрудники аэропортов Парижа готовят забастовку в день открытия Олимпиады
Британский автогонщик Хэмилтон установил мировой рекорд в Формуле-1
Британский автогонщик Хэмилтон установил мировой рекорд в "Формуле-1"
Хуберт Хуркач не выступит на Олимпиаде в Париже
Теннисист из топ-10 не примет участия в Олимпийских играх из-за травмы колена
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: