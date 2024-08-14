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Елена Рыбакина продолжает подготовку к "тысячнику" в Цинциннати

Игра в теннис Фото: ktf.kz
С 13 по 19 августа в Цинциннати (США) проходит турнир категории WTA-1000. В "тысячнике" примет участие первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Сильнейшая теннисистка страны проводит усиленную подготовку на американских кортах, сообщает Zakon.kz.

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Елена начнет выступление на турнире в Цинциннати со второго круга, где встретится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада, 25-е место) – Юань Юэ (Китай, 42-е место). 

Последним турниром Елены стал Уимблдон, где она дошла до полуфинала и уступила будущей чемпионке из Чехии Барборе Крейчиковой (6:3, 3:6, 4:6).

Ранее сообщалось, что теннисистка Жибек Куламбаева вышла в третий круг турнира серии ITF W 75 в Сербии.

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