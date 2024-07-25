Казахстанская теннисистка остановилась в шаге от четвертьфинала Кубка президента

В Астане проходит турнир серии ITF W35 (хард). Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева провела матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал 18-летняя Жиенбаева, получившая уйалд-кард от организаторов Кубка президента, проиграла Да Ён Бэк (Южная Корея) со счетом 5:7, 6:7. Стоит отметить, что соперница Сони посеяна в Астане под третьим номером.

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Соня один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Ранее Зарина Дияс не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Польше.