Юный казахстанский теннисист Омарханов продолжает сметать соперников с корта на Кубке президента

В Астане проходит турнир серии ITF M25 (хард) Кубок президента. Казахстанский теннисист Амир Омарханов провел матч третьего круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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16-летний теннисист из Караганды обыграл представителя Индии Праджвала Дева со счетом 6:2, 2:6, 6:2 и вышел в полуфинал.

Продолжительность игры составила 2 часа 42 минуты. На счету Омарханова пять эйсов, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16.

Ранее в стартовой игре Омарханов одержал победу над Ильей Симакиным, который был посеян под четвертым номером на Кубке президента, а во втором раунде выиграл у Аожаня Вана (Китай) со счетом 5:7, 6:4, 7:6.