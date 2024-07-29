На пути к медалям: первая и вторая ракетки мира вышли в третий круг Игр-2024

Ига Швёнтек (Польша) и Кори Гауфф (США) провели матчи второго круга в одиночном разряде теннисного турнира Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

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Чемпионка US Open-2023, вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала разгромную победу над аргентинкой Марией Карле (85-й номер мирового рейтинга WTA) со счетом 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 26 минут. В рамках встречи Гауфф не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету ее соперницы из Аргентины также ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В третьем круге Олимпиады-2024 Гауфф сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич, которая посеяна на турнире под 13-м номером. Во втором круге она выиграла у Бьянки Андрееску (Канада) – 6:3, 6:4.

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек разгромила хозяйку корта Диан Парри – 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Польская теннисистка два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). Французская теннисистка не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала олимпийского турнира Швёнтек сыграет с представительницей Китая Сиюй Ван, одержавшей во втором круге победу над россиянкой Дианой Шнайдер (6:3, 6:1).

Ранее казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Недовесов провели матч первого круга в парном разряде.