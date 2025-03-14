Бублик вышел в четвертьфинал Челленджера в США. Кукушкин не смог преодолеть второй круг

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В Финиксе (США) проходит турнир серии ATP Challenger (хард). Матчи второго круга в одиночном разряде провели казахстанские теннисисты Александр Бублик и Михаил Кукушкин, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в 1/4 Бублик одержал победу над Ринки Хиджикатой (Австралия) со счетом 6:2, 5:7, 6:3.



Матч продлился 1 час 49 минут. За это время Бублик 19 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.

В 1/4 финала Бублик встретится с Корентином Муте (Франция), который обыграл испанца Педро Мартинеса со счетом 6:4, 6:3.

Другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин во втором раунде снялся с матча против Кейя Нисикори при счете 6:3, 2:1 в пользу японского игрока.

Ранее с стартовом матче Бублик победил Александара Вукича из Австралии со счетом 6:3, 3:6, 6:3.