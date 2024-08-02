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Олимпиада-2024: российский дуэт сенсационно вышел в финал женского парного разряда

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали финалистками Олимпийских игр 2024 года в Париже Фото: WTA
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали финалистками Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в женском парном разряде. В полуфинале они разгромили испанский дуэт Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:2, сообщает Zakon.kz.

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Матч продолжался 1 час 15 минут. Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Букши и Соррибес-Тормо один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Испанки были посеяны в Париже под восьмым номером.

В финале Олимпиады-2024 россиянки сыграют с третьими сеяными итальянскими теннисистками Жасмин Паолини и Сарой Эррани, которые ранее обыграли чешских теннисисток Каролину Мухову и Линду Носкову со счетом 6:3, 6:2. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.

Таким образом, россиянки гарантировали себе как минимум серебряные медали. А 17-летняя Мирра Андреева станет самым молодым призером Олимпийских игр за 32 года.

В 1992 году на Олимпийских играх 1992 года золотую медаль завоевала американская теннисистка Дженнифер Каприати. Тогда ей было 16 лет. В финале женского одиночного разряда Каприати обыграла легендарную немецкую теннисистку Штеффи Граф.

В женском одиночном разряде в матче за бронзовую награду Ига Швёнтек уверенно обыграла словачку Анну-Каролину Шмидлову со счетом 6:2, 6:1.

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