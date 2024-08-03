"Теннис в деталях": история теннисной ракетки

На сегодняшний день в части совершенствования ракеток идет настоящая битва технологий. Существуют ведущие фирмы, ракетками которых предпочитают играть топовые теннисисты. Zakon.kz рассказывает историю теннисного инвентаря.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Слово "ракетка", по наиболее распространенной версии, происходит от французского "ракет" (raquette) и созвучно с арабским "рахат аль-яд" (означает "в виде ладони"), которое появилось в словесном обиходе в XIII веке после возвращения рыцарей из крестовых походов (именно тогда в западные языки вошло много арабских слов). Существует и предположение, что название "ракетка" происходит от голландского глагола "реке" (raecke ‒ бить, ударять). Первое упоминание о ракетке с ободом имеется в итальянских летописях и относится к 1505 году. Еще ранее, в 1380 году, английский поэт Джеффри Чосер (Geoffrey Chaucer), описывая в поэме "Троил и Крессида" (Troilus and Cressida) игру в мяч, употребляет термин "Racket".

Фото: tennis-i.com

Вначале вырезанную в ободе пустоту обтягивали пергаментом (сыромятной кожей). Такие ракетки имели сильно утяжеленную головку и играть ими было не совсем комфортно. Поэтому довольно быстро перешли на струнную поверхность, которая состояла из конопляных веревок или овечьих жил (1,5-2 мм). Хотя известен факт, что итальянский герцог Винченцо Гонзаго (Vincenzo Gonzago) из Мантуи для игры с гостившими у него японскими дворянами заказал струны из шелковых нитей (конец XVI в.).

Фото: tennis-i.com

Эпоха деревянной ракетки началась в 1874 году, когда англичанин Уолтер Уингфилд зарегистрировал в Лондоне патент на инвентарь и правила для игры в лаун-теннис и начал активно продавать наборы по всему миру. Правда, вначале он назвал игру "сферистика". Позже оно было изменено на "лаун-теннис".

Параллельно в 1875 году француз Пьер Бабалат (Pierre Babolat) основал первую в мире теннисную компанию Babolat, специализирующуюся на выпуске струн для ракеток. Компания начала производство струн из бычьих жил (ранее использовались кишки овец) по технологии, позаимствованной из производства струн для виолончели (эта технология, основанная на ручной работе, мало чем изменилась на сегодняшний день). Забегая вперед, стоит отметить, что фирма Babolat первой в 1955 году выпустила и синтетические струны.

В течение одного года ракетка приобрела свой классический дизайн, просуществовавший без значительных изменений около 100 лет. Ракетка на тот момент состояла из ручки, шейки и головки с переплетенной струнной поверхностью. Длина инвентаря составляла плюс-минус 70 см, а вес – от 368 до 396 граммов. Конечно, изменения в ракетке были. Форма головки инвентаря менялась от каплеобразной овальной, изменялась геометрия шейки, а рукоятку стали обматывать кожей. В 1889 году появилась ракетка с ударной структурой из железа. Однако популярности она не снискала.

Фото: tennis-i.com

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

После Второй мировой войны стали вводить новые технологии: наряду с натуральными струнами стали использовать нейлоновые, а в технологии изготовления стали использоваться композиционные материалы (ламинированные композиты из разных сортов дерева).

В 1953 году Рене Лакост разработал полностью железную ракетку, права на которую позже выкупила компания Wilson.

В 1967 Wilson представила железную ракетку T2000, которая стала хитом продаж благодаря высокой мощности и легкости по сравнению с деревянной "сестрицей". Знаменитый американский теннисист Джимми Коннорс стал первым спортсменом, использовавшим новинку.

Фото: tennis-i.com

В последующие годы для создания ракеток также начал использоваться графит (сочетание углеродного волокна и пластика) и кевлар (прочный полимер), другие сложные субстанции и соединения. Как итог – сегодня почти все ракетки состоят из композитных материалов. Для примера: великий испанский теннисист Рафаэль Надаль играет ракеткой на основе графита и вольфрама с балансом в головную часть весом 320 г и длиной 685 мм.

На текущий момент ведущие производители ракеток широко применяют в композитном составе следующие материалы:

Титан.

Графит или графен.

Металлические сплавы.

Пьезоэлектрическое волокно.

Углеволокнистые соединения.

Волокна вулканического базальта.

Нановолокна углерода.

Фуллерен.

Помимо этого, существует множество композитных материалов, формулу которых производители ракеток держат в строжайшем секрете.

В части совершенствования ракеток идет настоящая битва технологий. На сегодняшний день существуют ведущие фирмы, ракетками которых предпочитают играть топовые теннисисты. В числе лучших американский бренд Wilson, японский Yonex, французские Babolat и Tecnifibre, австрийский Head. Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина играет ракетками от Yonex.

Ранее был представлен тест: Хорошо ли вы знаете историю теннисного турнира на Олимпийских играх?