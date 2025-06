О чем попросил знаменитый теннисный шоумен своего коллегу из Казахстана

Последние достижения Бублика не обошлись без внимания главного шоумена теннисного мира Ника Кириоса.

Конечно, австралиец ныне потерял все рейтинги, включая нестандартную игру и поведение на корте. Зато Александр, которого уже давно сравнивают с Ником, прекрасно заменяет своего коллегу и получил от него пожелание на предстоящий "Уимблдон".

This is an interesting take. But again, of course we can’t just appreciate 2 guys going about it the way they want to. Bublik is fun to watch and I’m grateful for all the entertainment 🙏🏽 what a result. Keep going bublik ❤️ https://t.co/G9L7jrkxGK