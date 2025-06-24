О чем попросил знаменитый теннисный шоумен своего коллегу из Казахстана

Последние несколько недель теннисный мир удивлен взлетом игры лучшего теннисиста Казахстана Александра Бублика. 30-я ракетка планеты поразил болельщиков своими блестящими победами над топовыми игроками ATP, включая итальянца Янника Синнера, сообщает Zakon.kz.

Последние достижения Бублика не обошлись без внимания главного шоумена теннисного мира Ника Кириоса.

Конечно, австралиец ныне потерял все рейтинги, включая нестандартную игру и поведение на корте. Зато Александр, которого уже давно сравнивают с Ником, прекрасно заменяет своего коллегу и получил от него пожелание на предстоящий "Уимблдон".

This is an interesting take. But again, of course we can’t just appreciate 2 guys going about it the way they want to. Bublik is fun to watch and I’m grateful for all the entertainment 🙏🏽 what a result. Keep going bublik ❤️ https://t.co/G9L7jrkxGK — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2025

"Это интересная точка зрения, конечно, снова нельзя просто порадоваться за двух парней, которые делают все так, как хотят. Сашу весело смотреть, и я благодарен ему за это удовольствие. Какой результат, продолжай, Бублик". Ник Кириос

За последние два месяца Александр Бублик прыгнул сразу на 45 позиций вверх и сейчас стоит на 30-й строчке мирового рейтинга.

22 июня казахстанец выиграл титул турнира ATP 500 в немецком Галле, победив в финале россиянина Даниила Медведева – 6:3, 7:6(4).