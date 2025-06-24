#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Спорт

О чем попросил знаменитый теннисный шоумен своего коллегу из Казахстана

Теннис Совет Алекандру, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 14:31 Фото: Instagram/k1ngkyrg1os
Последние несколько недель теннисный мир удивлен взлетом игры лучшего теннисиста Казахстана Александра Бублика. 30-я ракетка планеты поразил болельщиков своими блестящими победами над топовыми игроками ATP, включая итальянца Янника Синнера, сообщает Zakon.kz.

Последние достижения Бублика не обошлись без внимания главного шоумена теннисного мира Ника Кириоса. 

Конечно, австралиец ныне потерял все рейтинги, включая нестандартную игру и поведение на корте. Зато Александр, которого уже давно сравнивают с Ником, прекрасно заменяет своего коллегу и получил от него пожелание на предстоящий "Уимблдон".

"Это интересная точка зрения, конечно, снова нельзя просто порадоваться за двух парней, которые делают все так, как хотят. Сашу весело смотреть, и я благодарен ему за это удовольствие. Какой результат, продолжай, Бублик". Ник Кириос

За последние два месяца Александр Бублик прыгнул сразу на 45 позиций вверх и сейчас стоит на 30-й строчке мирового рейтинга.  

22 июня казахстанец выиграл титул турнира ATP 500 в немецком Галле, победив в финале россиянина Даниила Медведева – 6:3, 7:6(4).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Кто из казахстанцев вышел в полуфинал квалификации "Уимблдона-2025"
Спорт
11:34, Сегодня
Кто из казахстанцев вышел в полуфинал квалификации "Уимблдона-2025"
Главный фаворит КЧМ-2025 выиграл группу и вышел в плей-офф турнира
Спорт
10:35, Сегодня
Главный фаворит КЧМ-2025 выиграл группу и вышел в плей-офф турнира
Месси сыграет против своего бывшего клуба в плей-офф КЧМ-2025
Спорт
09:38, Сегодня
Месси сыграет против своего бывшего клуба в плей-офф КЧМ-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: