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Юлия Путинцева пропустит важный турнир в Торонто
Фото: ktf.kz
Федерация тенниса Казахстана 6 августа 2024 года выступила с заявлением. Оказалось, что вторая ракетка страны Юлия Путинцева не примет участие в турнире WTA-1000 в Торонто, сообщает Zakon.kz.
С таким заявлением федерация решила выступить из-за недостоверной информации, распространяющейся в различных источниках.
"Федерация официально подтверждает, что Путинцева не будет играть на турнире в Торонто. На турниры такого уровня все ведущие теннисисты заявляются автоматически, за несколько месяцев до их начала, поскольку это является требованием WTA".Федерация тенниса Казахстана
Подчеркнуто, что Путинцева не сможет сыграть в Торонто по состоянию здоровья, так как она не оправилась от травмы.
"Ее команда отправила официальную заявку на снятие с турнира, но информация в системе турниров обновляется не сразу". Федерация тенниса Казахстана
Напомним, 25 июля 2024 года стало известно, что сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже. Причиной послужили проблемы со здоровьем.
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