Юлия Путинцева пропустит важный турнир в Торонто

Федерация тенниса Казахстана 6 августа 2024 года выступила с заявлением. Оказалось, что вторая ракетка страны Юлия Путинцева не примет участие в турнире WTA-1000 в Торонто, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением федерация решила выступить из-за недостоверной информации, распространяющейся в различных источниках.

"Федерация официально подтверждает, что Путинцева не будет играть на турнире в Торонто. На турниры такого уровня все ведущие теннисисты заявляются автоматически, за несколько месяцев до их начала, поскольку это является требованием WTA". Федерация тенниса Казахстана

Подчеркнуто, что Путинцева не сможет сыграть в Торонто по состоянию здоровья, так как она не оправилась от травмы.

"Ее команда отправила официальную заявку на снятие с турнира, но информация в системе турниров обновляется не сразу". Федерация тенниса Казахстана

Напомним, 25 июля 2024 года стало известно, что сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже. Причиной послужили проблемы со здоровьем.