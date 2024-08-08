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"Мастерс в Монреале:" расписание матчей на 8 августа

&quot;Мастерс в Монреале:&quot; расписание матчей на 8 августа Фото: АТР
В канадском Монреале проходит турнир серии "Мастерс". Zakon.kz представляет расписание игр на 8 августа.

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Некоторые матчи пройдут в ночь с 8 на 9 августа по времени Астаны. 

Расписание матчей на 8 августа (второй круг)

20:00 Даниил Медведев – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

20:00 Томми Пол (США) – Брэндон Накашима (США).

20:00 Кей Нисикори (Япония) – Стефанос Циципас (Греция).

20:00 Уго Умбер (Франция) – Нуну Боржеш (Португалия).

21:20 Григор Димитров (Болгария) – Ринки Хидзиката (Австралия).

21:20 Карен Хачанов – Маттео Арнальди (Италия).

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21:20 Андрей Рублёв – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

21:20 Джордан Томпсон (Австралия) – Александр Зверев (Германия).

22:40 Хольгер Руне (Дания) – Пабло Карреньо-Буста (Испания).

22:40 Янник Синнер (Италия) – Борна Чорич (Хорватия).

22:40 Каспер Рууд (Норвегия) – Джеймс Дакворт (Австралия).

00:00 Алексей Попырин (Австралия) – Бен Шелтон (США).

04:00 Танаси Коккинакис (Австралия) – Хуберт Хуркач (Польша).

05:20 Себастьян Корда (США) – Тейлор Фритц (США).

Ранее первая ракетка Казахстана Александр Бублик в стартовом матче одиночного разряда "Мастерса" в Монреале против американца Бена Шелтона исполнил необычный удар. Zakon.kz представил видео уникального розыгрыша.

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