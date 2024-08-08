Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Кадр дня": Бублик исполнил необычный удар в матче с Шелтоном на "Мастерсе" в Монреале

Бублик исполнил необычный удар в матче с Шелтоном на &quot;Мастерсе&quot; в Монреале Фото: АТР
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в стартовом матче одиночного разряда "Мастерса" в Монреале против американца Бена Шелтона исполнил необычный удар. Zakon.kz представляет видео уникального розыгрыша.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

25-я ракетка мира Бублик, не успевая за укороченным мячом от американца, перевел мяч на половину корта соперника, выбросив ракетку из рук на корт так, чтобы она оказалась под мячом и ударила по нему.

Бублик все равно проиграл этот розыгрыш на матч-поинте соперника. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американца.

"Мастерс" в Монреале проходит с 6 по 12 августа. Бен Шелтон, который посеян в Монреале под 11-м номером, сыграет во втором круге с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который в первом круге обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счетом 6:3, 6:4.

Ранее в парном разряде "тысячника" в Канаде Бублики и Шелтон обыграли дуэт Харри Хелевоаара (Финляндия) / Хенри Паттен (Великобритания) со счетом 7:6, 2:1.

Читайте также

Рафаэль Надаль снялся с US Open-2024 и завершит сезон без побед в матчах турниров "Большого шлема"

"Мастерс" в Монреале: видеообзор матча Бублик – Шелтон в первом круге одиночного разряда

Бублик проиграл Шелтону в первом раунде "Мастерса" в Монреале

Пахита Амири
Бублик Александр Канада США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бокс
Оралбай – Хижняк: определился победитель финального боя
Олимпийские игры
Дважды "серебро" и другие итоги спортсменов Казахстана за 7 августа
На олимпийских соревнованиях по серфингу из воды вынырнул кит
На олимпийских соревнованиях по серфингу из воды вынырнул кит
Париж-2024 Количество Медалей
Какое место занимает Казахстан за четыре дня до завершения Олимпиады-2024
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: