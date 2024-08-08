"Кадр дня": Бублик исполнил необычный удар в матче с Шелтоном на "Мастерсе" в Монреале

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в стартовом матче одиночного разряда "Мастерса" в Монреале против американца Бена Шелтона исполнил необычный удар. Zakon.kz представляет видео уникального розыгрыша.

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25-я ракетка мира Бублик, не успевая за укороченным мячом от американца, перевел мяч на половину корта соперника, выбросив ракетку из рук на корт так, чтобы она оказалась под мячом и ударила по нему.

Бублик все равно проиграл этот розыгрыш на матч-поинте соперника. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американца.

"Мастерс" в Монреале проходит с 6 по 12 августа. Бен Шелтон, который посеян в Монреале под 11-м номером, сыграет во втором круге с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который в первом круге обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счетом 6:3, 6:4.

Ранее в парном разряде "тысячника" в Канаде Бублики и Шелтон обыграли дуэт Харри Хелевоаара (Финляндия) / Хенри Паттен (Великобритания) со счетом 7:6, 2:1.

