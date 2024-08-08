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Сенсация на "Мастерсе" в Монреале: 11-я ракетка мира потерпел неожиданное поражение

Кей Нисикори Фото: atptour.com
Финалист US Open 2014 года, бывшая четвертая ракетка мира 34-летний японский теннисист Кей Нисикори 8 августа вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада), сообщает Zakon.kz.

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В матче второго круга Нисикори, занимающий в настоящее время 576-е место в рейтинге ATP, неожиданно обыграл 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.

Встреча между Нисикори и Циципасом длилась 1 час и 19 минут. За это время Кей сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из четырех брейк-пойнтов. На счету Циципаса было девять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Нисикори сразится с победителем матча между Уго Умбером (Франция, 12) и Нуну Боржешем (Португалия).

Ранее стало известно, что 34-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, объявила о пропуске оставшейся части сезона из-за восстановления после операции на стопе. 

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