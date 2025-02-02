"Ни о чем не жалею": Александра Недовесова торжественно проводили из сборной Казахстана

2 февраля 2025 года в Астане на кортах Национального теннисного центра прошли торжественные проводы из сборной Казахстана знаменитого теннисиста Александра Недовесова, сообщает Zakon.kz.

37-летний спортсмен официально завершил карьеру дома перед родными болельщиками. Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев отметил большой вклад Недовесова в развитие и популяризацию тенниса в Казахстане.

Фото: ФТК

Во время торжественной церемонии Александр поблагодарил родителей, семью, федерацию, партнеров по команде и, конечно же, болельщиков.

"В первую очередь, хочу поблагодарить мою семью и родителей, которые поддерживали и верили в меня на протяжении всей карьеры. Я вас сильно люблю. Также выражаю благодарность Федерации тенниса Казахстана в лице президента Булата Утемуратова. Я уже достиг того момента, когда ни о чем не сожалею, оглядываясь назад. Значимых побед в своей карьере добился в составе сборной Казахстана, эти незабываемые моменты навсегда останутся со мной. Спасибо моим болельщикам, верившим и поддерживавшим на протяжении всей моей карьеры", – сказал Недовесов.

Фото: ФТК

За свою карьеру в сборной страны Александр Недовесов участвовал в летних Олимпийских играх в Париже-2024, завоевал "золото" на Азиатских играх 2014 года в командных соревнованиях, а на летней Азиаде в 2018 году стал бронзовым призером в миксте. Также спортсмен победитель трех турниров ATP 250 в парном разряде.

В 2014 году Недовесов поднимался на высшее место в карьере в мировом одиночном рейтинге АТР – 72-е, а в парном разряде в 2024 году – на 38-ю позицию.

В составе сборной Казахстана на "Кубке Дэвиса" Александр Недовесов дебютировал 5 апреля 2014 года в четвертьфинале в гостях против Швейцарии. В той игре они вместе с Андреем Голубевым обыграли олимпийских чемпионов 2008 года в парном разряде – именитых Роджера Федерера и Стэна Вавринку.

Всего в составе казахстанской команды на "Кубке Дэвиса" Александр провел 28 матчей, из них 22 в паре и шесть – в одиночке.

Ранее стало известно, что казахстанский теннисист Александр Бублик не смог защитить чемпионский титул на турнире во Франции.

