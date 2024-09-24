Григорий Ломакин и Сандугаш Кенжибаева стали чемпионами Казахстана по теннису
У мужчин в финале сошлись Григорий Ломакин и Ильяс Маратулы. В двух сетах победа досталась представителю темиртауской школы тенниса Ломакину – 7:6 (7:0), 6:1. Бронзовым призёром чемпионата стал Виталий Зацепин.
У женщин "золото" чемпионата Казахстана выиграла Сандугаш Кенжибаева, которая в финале разгромила Альбину Какенову со счетом 6:1, 6:1. Бронза на счету у Асылжан Арыстанбековой.
Призовые места в парном разряде были разыграны следующим образом:
Мужчины
1 место – Григорий Ломаки/Виталий Зацепин;
2 место – Ильяс Маратулы/Ерасыл Ердильда;
3 место – Данир Калдыбеков/Ерасыл Мурат
Женщины:
1 место – Асылжан Арыстанбекова/Мария Синицына;
2 место – Аружан Сагандыкова/Сандугаш Кенжибаева;
3 место – Ариана Гогулина/Альбина Какенова.
Ранее казахстанские юниорки стали бронзовыми призерами командного чемпионата Азии.