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Григорий Ломакин и Сандугаш Кенжибаева стали чемпионами Казахстана по теннису

Григорий Ломакин и Сандугаш Кенжибаева стали чемпионами Казахстана по теннису Фото: ФТК
В Астане в теннисном центре "Даулет" завершился взрослый чемпионат Казахстана, сообщает Zakon.kz.

У мужчин в финале сошлись Григорий Ломакин и Ильяс Маратулы. В двух сетах победа досталась представителю темиртауской школы тенниса Ломакину – 7:6 (7:0), 6:1. Бронзовым призёром чемпионата стал Виталий Зацепин.

У женщин "золото" чемпионата Казахстана выиграла Сандугаш Кенжибаева, которая в финале разгромила Альбину Какенову со счетом 6:1, 6:1. Бронза на счету у Асылжан Арыстанбековой.

Призовые места в парном разряде были разыграны следующим образом:

Мужчины

1 место – Григорий Ломаки/Виталий Зацепин;

2 место – Ильяс Маратулы/Ерасыл Ердильда;

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3 место – Данир Калдыбеков/Ерасыл Мурат

Женщины:

1 место – Асылжан Арыстанбекова/Мария Синицына;

2 место – Аружан Сагандыкова/Сандугаш Кенжибаева;

3 место – Ариана Гогулина/Альбина Какенова.

Ранее казахстанские юниорки стали бронзовыми призерами командного чемпионата Азии. 

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