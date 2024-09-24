Онс Жабер стала послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН

Тунисская теннисистка 21-я ракетка мира Онс Жабер стала послом Всемирной продовольственной программы ООН (World Food Programme). Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

"Для меня большая честь быть послом доброй воли Всемирной продовольственной программы и работать над тем, чтобы сделать наш мир лучше. Давайте вместе бороться за то, чтобы в Африке, на Ближнем Востоке и во всем мире не было голода", – написала Жабер.



Бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер досрочно завершила сезон из-за продолжающейся травмы плеча. До этого момента она снималась с турнира в Цинциннати и US Open.

Ранее экс-первая ракетка Казахстана Зарина Дияс пробилась в основную сетку WTA-1000 в Пекине.