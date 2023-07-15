Победительница Уимблдона обратилась к проигравшей Онс Жабер

Победительница Уимблдона - 2023 Маркета Вондроушова обратилась к своей сопернице по финалу турнира –тунисской теннисистке, шестой ракетке мира Онс Жабер, сообщает Zakon.kz.

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"Я не понимаю, что происходит. Это потрясающее чувство. После всего, через что я прошла. Год назад я была в это время в гипсе, так что стоять здесь сейчас с трофеем просто потрясающе", – приводит слова Вондроушовой пресс-служба турнира.

Как заявила новая чемпионка, она сама не знает, как это сделала. По ее словам, совершать камбэк всегда нелегко, она не знала, чего ожидать, играла небольшие турниры и надеялась, что сможет вернуться на этот уровень.

"Теннис – это безумие. Онс, поздравляю. Ты вдохновляешь всех нас. Надеюсь, однажды ты выиграешь Уимблдон", – резюмировала Маркета Вондроушова.

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона, третьего в сезоне турнира "Большого шлема". В финальном матче она обыграла Онс Жабер со счетом 6:4, 6:4.

24-летняя Вондроушова сейчас занимает 42-е место в рейтинге WTA. Она играла в финале турнира "Большого шлема" второй раз в карьере. В 2019-м чешка уступила австралийке Эшли Барти в финале "Ролан Гаррос".

28-летняя Жабер вышла в финал Уимблдона второй год подряд. В прошлом сезоне в решающем матче она уступила казахстанке Елене Рыбакиной. Также на ее счету есть финал US Open 2022 года.

Победительница Уимблдона получит £2,35 млн призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалистка – £1,175 млн и 1200 очков.