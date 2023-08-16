Онс Жабер: Болельщики помогли мне не сдаться

Пятая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой во втором круге "Мастерса" в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2) в пользу Жабер. Стоит отметить, в решающей партии Онс проигрывала со счетом 1:5, но смогла сделать камбэк и одержать общую победу. На послематчевой пресс-конференции теннисистка из Туниса призналась, что ее вдохновила легендарная американка Винус Уильямс, которая также на "Мастерсе" в США, проигрывая со счетом 1:5, смогла склонить чашу весов в свою пользу.

"Я пережила серьезное разочарование на Уимблдоне, думала о многом после турнира. В матче с Калининой, который был очень тяжелым, болельщики помогли мне не сдаться и идти вперед. Я слышала их слова. И я видела, как накануне Винус Уильямс смогла сделать то же самое, когда вернулась в игру, проигрывая 1:5. Она вдохновляет меня и многих других теннисисток, поэтому я должна поблагодарить ее за незримую помощь в этом матче. Очень рада победе. Было тяжело, но я рада, что продолжала бороться, биться за каждое очко". Онс Жабер

Во втором круге турнира в Цинциннати Онс Жабер сыграет с победителем матча Донна Векич (Хорватия) – Виктория Азаренко (Беларусь).





Ранее стали известны все результаты третьего игрового дня женского турнира в Цинциннати.