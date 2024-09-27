Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сенсационно вышла в 1/4 финала турнира в Аргентине

В Аргентине проходит грунтовый турнир серии ITF W50 Pilar. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч третьего круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в четвертьфинал казахстанка сенсационно обыграла хозяйку корта Джулию Риеру со счетом 6:3, 0:6, 6:4. Аргентинская теннисистка была посеяна на домашнем турнире под первым номером. Жибек Куламбаева выступает под 15 номером.

В матче за выход в полуфинал турнира Куламбаева сыграет против испанки Ирен Бурильо, которая получила седьмой номер посева.

Кроме того, Жибек вместе с итальянкой Николь Фосса Хуэрго сыграют в полуфинале парного разряда состязаний в Аргентине.

Ранее казахстанская теннисистка Зарина Дияс провела матч первого круга в основной сетке одиночного разряда турнира в Пекине.