Александр Бублик одержал победу над чемпионом турниров "Большого шлема"

В Пекине (Китай) проходит турнир серии АТР-500 (хард). Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка страны вместе с испанским игроком Педро Мартинесом выиграли у пары Юнчакета Бу (Китай) / Стэн Вавринка (Швейцария) со счетом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила всего 59 минут. За это время казахстанско-испанский тандем оформил четыре эйса, реализовал три брейк-пойнта из пяти и не допустил двойных ошибок.

Стэн Вавринка является чемпионом трех турниров "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии-2014, "Ролан Гарроса-2015" и US Open-2016 в одиночном разряде.

Соперники Бублика и Мартинеса по четвертьфиналу еще не определились.

Ранее в одиночном разряде турнира в Пекине Бублик сенсационно проиграл 22-летнему итальянцу Флавио Коболли – 6:4, 1:6, 6:7.